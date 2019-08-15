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Фото: Pixabay.com
В Рязани подростки украли пять велосипедов. Об этом
В полицию обратились жители многоэтажек в спальных районах города. Они оставляли велосипеды в подъездах на ночь. Оперативники нашли подозреваемых — рязанцев в возрасте 13, 16 лет, а также их 19-летний приятель. Злоумышленники «перекусили» парковочные тросики у двух велосипедов, еще три хозяева не пристегивали.
Дома у подозреваемых нашли три велосипеда, остальные они продали.
На рязанцев завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до пяти лет.
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