В Рязань приехала синагога на колесах

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В Рязань прибыла синагога на колесах — еврейская этнографическая экспедиция. Миссия ее участников — рассказать о Торе, главной книге иудаизма и еврействе, сообщает ГТРК «
Известно, что в маршруте экспедиции города «Золотого кольца», а также Рязань, Тверь, Смоленск и другие регионы. Местным жителям путешественники напоминают о наступающем празднике еврейского нового года и обычаях, связанных с ним.
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