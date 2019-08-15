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В Липецке из-за ремонта перекрыли участок дороги по улице Ильича, сообщил
На мечте начался третий этап ремонта. Движение по улицы Ильича на участке от улицы Волгоградской до улицы Зеленой временно перекрыто.
«Объезд ремонтируемого участка осуществляется через автодорогу «Обход ЛТЗ», — говорится в сообщении.
Автомобилистов попросили принять информацию к сведению.
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