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Фото: Правительство Рязанской области
В иранском Исфахане устроят неделю Рязанской области. Об этом во
«В рамках мероприятия мы сможем установить отношения и в других направлениях. Уверен, что между Рязанской областью и Исфаханом есть очень большой потенциал для сотрудничества», — приводит слова гостя
Рязанский губернатор поддержал предложение Годратолла Норузи, отметив, что это станет хорошим началом развития взаимовыгодного сотрудничества.
«Наши города — Рязань и Исфахан от этого только выиграют», — сказал Любимов.
С Годратолла Норузи также встретилась Юлия Рокотянская. Она предложила делегации из Исфахана
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