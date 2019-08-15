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19:54, 15 августа 2019 277
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В иранском Исфахане устроят неделю Рязанской области

В иранском Исфахане устроят неделю Рязанской области

Фото: Правительство Рязанской области

В иранском Исфахане устроят неделю Рязанской области. Об этом во время встречи с Николаем Любимовым заявил мэр города Годратолла Норузи.

«В рамках мероприятия мы сможем установить отношения и в других направлениях. Уверен, что между Рязанской областью и Исфаханом есть очень большой потенциал для сотрудничества», — приводит слова гостя форума древних городов сайт регонального правительства.

Рязанский губернатор поддержал предложение Годратолла Норузи, отметив, что это станет хорошим началом развития взаимовыгодного сотрудничества.

«Наши города — Рязань и Исфахан от этого только выиграют», — сказал Любимов.

С Годратолла Норузи также встретилась Юлия Рокотянская. Она предложила делегации из Исфахана приехать в Рязань на Новый год.


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