Участники Форума древних городов провели международный диалог за бизнес-завтраком в мэрии

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 15 августа, в мэрии прошел международный диалог между участниками II Форума древних городов. Встречу провели в формате бизнес-завтрака.
Гостей из городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья встречали глава гордумы Юлия Рокотянская, и. о. мэра Елена Сорокина, министр культуры и туризма региона Виталий Попов.
Юлия Рокотянская рассказала участникам встречи об истории Рязани, ее социально-экономическом потенциале.
Елена Сорокина отметила, что для Рязани большая честь принимать Форум древних городов. Она также выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между городами-участниками.
В ходе международного диалога присутствующие обсудили совершенствование градостроительной политики в отношении исторической застройки древних городов, мероприятия по благоустройству общественных пространств, сохранение исторических памятников и сооружений, развитие инфраструктуры с использованием IT-технологий и другое.
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