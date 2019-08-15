Тулячка отправилась на Северный полюс на атомном ледоколе

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Выпускница МБОУ «Центр образования № 38» из Тулы Валерия Малеванник в числе 68 одаренных детей России отправилась на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщил сайт городской администрации.
Тематический рейс организовали в честь 60-летия атомного ледокольного флота.
Перед путешествием для студентов провели экскурсию по кораблю и инструктаж по технике безопасности. Путешествие продлится до 22 августа 2019 года. Тулячка установит на Северном полюсе флаг Тульской области.
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