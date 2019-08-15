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Фото: Pixabay.com
Рязанские медики спасли беременную рязанку. Об этом
22-летняя женщина на 36 неделе беременности попала в кардиодиспансер с большим тромбом в ноге. Во время родов он мог попасть в легкие и перекрыть доступ крови к кислороду. Из-за угрозы жизни матери и ее ребенку врачи решили установить кава-фильтр.
«Это своеобразная ловушка в виде зонтика, которая имплантируется через небольшой прокол вены под ключицей в нижнюю полую вену — главную вену организма по которой кровь движется к легким, — пояснили в минздраве. — Он свободно пропускает кровь, но задерживает тромб, если он отрывается».
В ведомстве отметили, что даже этот высокотехнологичный вид медицинской помощи вызывал опасения: вену, в которую поставили кава-фильтр, сильно сдавливала матка. Поэтому после операции женщине сделали кесарево сечение под контролем кардиохирургов.
Мать и ребенка в хорошем состоянии выписали домой. Вероятность отрыва тромба миновала, рязанке удалили кава-фильтр.
Завотделением рентгенэндоваскулярной хирургии кардиодиспансера Сергей Бирюков рассказал, что это третий аналогичный случай в регионе за последние 20 лет.
«Очень важно, что у нас нарабатывается положительный опыт по разрешению таких проблем», — подчеркнул он.
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