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В четверг, 15 августа, рязанцев предупредили о 32-градусной жаре. Информацию опубликовала
«Ожидается жара с максимальной температурой воздуха +30, 32 градуса», — говорится в сообщении.
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