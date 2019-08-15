При столкновении «Тойоты» и грузовика с пивом пострадала рязанка

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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии, которая произошла утром 14 августа около дома №3 на Голенчинском шоссе, пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщила
По предварительной информации, 69-летний рязанец на Toyota RAV4 выезжал с второстепенной дороги и врезался в грузовик с пивом под управлением 61-летнего водителя. От удара фургон
В результате травмы получила пассажирка иномарки, ее доставили в больницу.
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