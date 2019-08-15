Под Рязанью освятили пасеку

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Фото: Рязанская епархия
В среду, 14 августа, в деревне Зубенки Рязанского района освятили пасеку. В этот день верующие празднуют Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, который называют Медовым спасом.
Как
В этом году рязанские пасечники
Напомним, ранее рязанские священники
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