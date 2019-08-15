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14:50, 15 августа 2019 135
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Под Рязанью освятили пасеку

Под Рязанью освятили пасеку

Фото: Рязанская епархия

В среду, 14 августа, в деревне Зубенки Рязанского района освятили пасеку. В этот день верующие празднуют Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, который называют Медовым спасом.

Как сообщил сайт епархии, чин благословения возглавил руководитель молодежного отдела иерей Павел Коньков. После службы потомственный пчеловод провел экскурсию по пасеке, где живут три породы пчел: среднерусская, карпатская и карника.

В этом году рязанские пасечники жаловались на массовую гибель пчел. За случившееся наказали четырех предпринимателей.

Напомним, ранее рязанские священники освятили трассу из-за увеличившегося количества ДТП.


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