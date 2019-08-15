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Фото: Pixabay.com
Пьяный рязанец совратил 12-летнюю школьницу. Об этом
По версии следствия, в январе пьяный 34-летний житель Пителинского района совершил «иные насильственные действия сексуального характера» в отношении 12-летней потерпевшей. Та рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию.
Подозреваемого арестовали, он признался и раскаялся. Дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») в отношении него передали в суд.
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