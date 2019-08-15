Ночью пьяный рязанец на «пятерке» врезался в машину ДПС

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В ночь на четверг, 15 августа, автоинспекторы остановили ВАЗ-2105 на Куйбышевском. Автомобиль, который «двигался подозрительно», сотрудники ДПС заметили примерно в 2:30, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
За рулем оказался 34-летний житель Рязанской области. Во время проверки документов он тронулся с месте, врезался в патрульную машину и попытался скрыться.
Мужчину сразу же задержали, он оказался пьян — алкотест показал 0,87 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
Фото и видео из группы «Подслушано у водителей в Рязани»
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