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11:52, 15 августа 2019 102
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Ночью пьяный рязанец на «пятерке» врезался в машину ДПС

Ночью пьяный рязанец на «пятерке» врезался в машину ДПС

В ночь на четверг, 15 августа, автоинспекторы остановили ВАЗ-2105 на Куйбышевском. Автомобиль, который «двигался подозрительно», сотрудники ДПС заметили примерно в 2:30, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

За рулем оказался 34-летний житель Рязанской области. Во время проверки документов он тронулся с месте, врезался в патрульную машину и попытался скрыться.

Мужчину сразу же задержали, он оказался пьян — алкотест показал 0,87 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Фото и видео из группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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