RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Мичуринская больница получила новое оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщил
В больницу купили аппарат искусственной вентиляции легких, инфузионный насос с функцией для энтерального питания и три кровати c электроприводом и функцией «кардиокресло», предназначенные для размещения пациентов в послеоперационный период.
В 2019 году на эти цели выделили почти 49 миллионов рублей. На средства уже приобрели 95 единиц медицинского оборудования, из них 17 для использования на дому, лекарственные препараты, а также изделия медицинского назначения, требуемые при оказании паллиативной медицинской помощи.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВладимирская прокуратура возбудила дело о мошенничестве при строительстве дороги
|
cледующая новость →В Рязани открылась выставка антикварных открыток с изображением древних городов
Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.