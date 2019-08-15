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Липчанам увеличат доплату к пенсии на десять процентов. В четверг, 15 августа комиссия облсовета рассмотрела изменения в закон «О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям граждан в Липецкой области», пишет
Как сообщила пресс-служба Липецкого областного совета депутатов, на сегодняшний день доплату к пенсии за достижения и заслуги получают граждане, которые проживают в области и награждены двумя и более орденами.
Если законопроект утвердят, размер доплаты увеличится на десять процентов и составит — 2 145 рублей за два ордена, а за три и более ордена — 3 217 рублей.
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