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Из-за форума древних городов в Рязани отменят ярмарки выходного дня. Об этом сообщил
«17 августа ярмарки выходного дня на площади Театральной и улицы Свободы проводиться не будут», — говорится в сообщении.
По данным организаторов, 17 августа на площади Театральной площади пройдет международный кузнечный фестиваль. 17 и 18 августа на территории Торгового городка состоится открытый лекторий и фестиваль урбанистики.
Рязанцев попросили принять информацию к сведению.
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