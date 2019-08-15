Из-за аварии в центре Рязани образовалась пробка

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Утром в четверг, 15 августа, в центре Рязани столкнулись две иномарки. Фото опубликовали в
По словам очевидцев, авария произошла на Первомайском проспекте возле остановки «Дом художника».
На кадрах видно, что автомобили получили механические повреждения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на участке образовалась пробка. Из-за этого скорость потока машин не превышает пяти километров в час.
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