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В среду, 14 августа, из Рязани выдворили шестерых иностранцев. Они находились на территории страны незаконно, сообщила
Билет до Хошимина и пять билетов до Ташкента купили за счет работодателей нарушителей.
Отмечается, что выдворенным иностранцам запретили выезд в Россию на пять лет.
В пресс-службе также рассказала, что за по состоянию на 15 августа приставы выдворили 94 иностранцев, из которых подавляющее число — граждане Узбекистана.
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