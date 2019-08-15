Двадцать две страны стали участниками форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани стартовал второй международный форум древних городов. Торжественное открытие прошло в среду, 14 августа.
2019 год ознаменовался в России годом театра, поэтому для собравшихся рязанские коллективы показали мировую театральную историю от древних времен до наших дней.
Гостей и участников форума поприветствовали и поздравили с открытием рязанский губернатор Николай Любимов и статс-секретарь заместитель министра культуры России Алла Манилова.
«Рязанская земля снова принимает гостей со всего мира. Форум — наш долгосрочный проект, который поддержала комиссия России по делам ЮНЕСКО, министерство иностранных дел и министерство культуры России. В этом году к нам приехали делегации из 32 стран мира. Почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Из них 22 страны принимают участие и в деловой программе „Дней международного бизнеса“», — отметил глава региона.
Иностранные гости с интересом наблюдали за происходящим на сцене, одобрительно кивали, делали фото и видео. Это говорит о том, что многовековая культура, а в частности искусство театра, объединяет большое количество людей из различных стран.
Участник форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» из Сенегала немного рассказал о культуре театра в его родной стране, о его истории и становлении: «Бережно сохранять память о прошлом, заботиться о будущем — вот задачи, которые мы общими усилиями решаем сегодня».
Наши иностранные гости заявили, что культурную программу форума хотят органично объединить с деловой: с 15 по 17 августа в Рязани стартуют «Дни международного бизнеса», в рамках которых состоятся деловые встречи, конференции и дискуссии.
© RZN.info
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