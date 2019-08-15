Директор рязанского предприятия, задолжавший сотрудникам почти два миллиона, отделался штрафом в сто тысяч

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Директору ООО «Агрофининвест», которое находится в селе Голдино и занимается хранением и продажей сельхозпродукции, вынесли приговор за невыплату зарплаты. С апреля по декабрь 2018 года он задолжал 31 сотруднику 1 миллион 800 тысяч рублей, сообщил
Известно, что все это время руководитель фактически мог погасить долги, но не делал этого.
В отношении директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Во время расследования сотрудникам выплатили деньги.
Подсудимого признали виновным и приговорили к штрафу в 105 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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