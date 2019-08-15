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12:41, 15 августа 2019 405
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Директор рязанского предприятия, задолжавший сотрудникам почти два миллиона, отделался штрафом в сто тысяч

Директор рязанского предприятия, задолжавший сотрудникам почти два миллиона, отделался штрафом в сто тысяч

Директору ООО «Агрофининвест», которое находится в селе Голдино и занимается хранением и продажей сельхозпродукции, вынесли приговор за невыплату зарплаты. С апреля по декабрь 2018 года он задолжал 31 сотруднику 1 миллион 800 тысяч рублей, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что все это время руководитель фактически мог погасить долги, но не делал этого.

В отношении директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Во время расследования сотрудникам выплатили деньги.

Подсудимого признали виновным и приговорили к штрафу в 105 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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