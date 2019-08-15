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Челябинец украл деньги и телевизор у возлюбленной из Калуги. В отношении жителя Магнитогорска 1984 года рождения возбудили уголовное дело. Об этом сообщила
Потерпевшая познакомилась с фигурантом на сайте знакомств. После длительной переписки мужчина переехал в Калугу и поселился в квартиру, принадлежащую возлюбленной.
В один из дней потерпевшая, придя домой, обнаружила отсутствие телевизора, денег и золотых украшений. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.
Позже выяснилось, что похищенное заложили в ломбард, а деньгами распорядились по своему усмотрению.
Уголовное дело направили в суд.
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