Житель Михайловского района чуть не убил жену бензотриммером

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Житель деревни Арсеньево Михайловского района чуть не убил жену бензотриммером. Полицию вызвали соседи, сообщила
Известно, что 52-летний мужчина был пьян. Когда он косил траву у дома, 54-летняя супруга попросила мужа скосить траву и во дворе.
«Мужчина вспылил — мол, не учите меня, как работать по хозяйству», — говорится в сообщении.
Во время ссоры муж стал угрожать женщине и направлять заведенный бензотриммер ей в лицо.
Прибывшие полицейские успокоили буяна. Оказалось, что ранее его уже судили за кражу.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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