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14:18, 14 августа 2019 186
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Житель Михайловского района чуть не убил жену бензотриммером

Житель Михайловского района чуть не убил жену бензотриммером

Житель деревни Арсеньево Михайловского района чуть не убил жену бензотриммером. Полицию вызвали соседи, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 52-летний мужчина был пьян. Когда он косил траву у дома, 54-летняя супруга попросила мужа скосить траву и во дворе.

«Мужчина вспылил — мол, не учите меня, как работать по хозяйству», — говорится в сообщении.

Во время ссоры муж стал угрожать женщине и направлять заведенный бензотриммер ей в лицо.

Прибывшие полицейские успокоили буяна. Оказалось, что ранее его уже судили за кражу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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