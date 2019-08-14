Заколовшей мужчину напильником рязанке вынесли приговор

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Рязанке, которая заколола мужчину напильником, вынесли приговор. Об этом сообщил
Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 декабря 2018 года в квартире одного из домов Московского района. Известно, что во время бытовой ссоры 52-летняя женщина избила своего 60-летнего сожителя руками и ногами, а также ранила напильником в грудь, голову и руки.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Действия подозреваемой квалифицировали по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ее признали виновной и приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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