Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:18, 14 августа 2019 106
 0    0

За неделю в Рязанской области подорожали яйца и масло. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подорожали яйца и масло. Мониторинг цен

За неделю, с 6 по 12 августа в Рязанской области на 2% подорожали куриные яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также увеличились на:

  • масло сливочное — на 1,2%;
  • сахар-песок — на 0,9%;
  • мясо кур — на 0,7%;
  • пшено — на 0,5%;
  • молоко — на 0,4%;
  • соль — на 0,3%;
  • хлеб ржаной, ржано-пшеничный — на 0,3%;
  • рис — на 0,1%.

За это время подешевели:

  • морковь — на 8,2%;
  • лук репчатый — на 7,5%;
  • картофель — на 5,9%;
  • капуста белокочанная — на 2,3%;
  • яблоки — на 0,9%;
  • свинина — на 0,2%;
  • масло подсолнечное — на 0,1%.

Стоимость говядины, баранины, рыбы мороженой, муки пшеничной, крупы гречневой-ядрицы, вермишели и чая не изменилась.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 34 062
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 17 243
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 126
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 16 081
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 875
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум