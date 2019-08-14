За неделю в Рязанской области подорожали яйца и масло. Мониторинг цен

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За неделю, с 6 по 12 августа в Рязанской области на 2% подорожали куриные яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также увеличились на:
За это время подешевели:
Стоимость говядины, баранины, рыбы мороженой, муки пшеничной, крупы гречневой-ядрицы, вермишели и чая не изменилась.
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