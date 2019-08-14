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Фото: Pixabay.com
В WhatsApp на Android появилась новая функция. Пользователи смогут пользоваться месенджером, авторизуясь по отпечатку пальца. Об этом
Нововведение появилось в бета-версии 2.19.221 для Android.
Чтобы включить вход по отпечатку пальца, нужно найти в настройках раздел «Учетная запись» — «Конфиденциальность» и выбрать, когда использовать функцию.
Несколько месяцев назад эта функция стала доступна пользователям платформы iOS.
Ранее стало известно, что Instagram и WhatsApp
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Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».