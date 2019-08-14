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22:16, 14 августа 2019 182
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В WhatsApp на Android появилась новая функция

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Фото: Pixabay.com

В WhatsApp на Android появилась новая функция. Пользователи смогут пользоваться месенджером, авторизуясь по отпечатку пальца. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение появилось в бета-версии 2.19.221 для Android.

Чтобы включить вход по отпечатку пальца, нужно найти в настройках раздел «Учетная запись» — «Конфиденциальность» и выбрать, когда использовать функцию.

Несколько месяцев назад эта функция стала доступна пользователям платформы iOS.

Ранее стало известно, что Instagram и WhatsApp переименуют.


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