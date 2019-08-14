В Тамбове «Фольксваген» врезался в маршрутку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбове Volkswagen Polo врезался в маршрутку. Об этом
Авария произошла во вторник, 13 августа, в 15:00 у дома №43 на улице Авиационной. Водитель 1979 года рождения врезался в маршрутку, которая остановилась, чтобы высадить пассажиров.
Травмы получила пассажирка маршрутки 1950 года рождения. Пенсионерку госпитализировали.
Фото с сайта тамбовского УМВД
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ субботу в Дягилеве перекроют движение из-за закрытия «Авидартса»
|
cледующая новость →Министр просвещения России потребовала разобраться с ситуацией вокруг рязанского лагеря
Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.