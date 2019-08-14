В субботу в Дягилеве перекроют движение из-за закрытия «Авидартса»

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В субботу, 17 августа, в Дягилеве перекроют движение из-за закрытия «Авидартса». Об этом сообщил
Въезд транспорта на улицу Белякова со стороны улицы Забайкальской ограничат с 6:30 и до окончания мероприятия.
Автомобилистов призвали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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