RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Сасове сбили 11-летнего рязанца на велосипеде. Об этом
Авария произошла днем в среду, 14 августа, в центре города. 40-летний сасовец на Mitsubishi Lancer сбил 11-летнего жителя Рязани на велосипеде.
Обстоятельства аварии пока не неизвестны, однако судя по фотографиям ДТП произошло около пешеходного перехода.
Пострадавшему оказали помощь на месте.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Под Рязанью задержали распространявшего наркотики липчанина
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?