В Рязанской области пройдут дни международного бизнеса. Сайт мероприятия

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В четверг, 15 августа, состоится открытие II Делового форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». В период с 15 по 17 августа запланированы такие деловые мероприятия, как пленарная сессия по вопросам развития экспорта в регионах, панельные дискуссии, семинары, тематические мастер-классы по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также выставка рязанских компаний и технологические туры на их производство.
События форума пройдут с участием представителей исполнительных органов власти, российских и зарубежных экспертов, иностранных компаний-байеров и рязанских экспортеров.
Масштабная биржа контактов с участием компаний из 22 зарубежных стран и более 100 предприятий Рязанской области станет основой для развития дальнейшего сотрудничества между участниками и заключения экспортных контрактов.
Дни международного бизнеса в Рязани пройдут в рамках II Международного форума древних городов. Иностранных гостей ждут обзорные экскурсии, гастрономический тур и культурная программа, которую посвятят году Театра в России и объединит в Рязани творческие коллективы из разных городов мира.
Более подробную информацию о II Деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области» можно получить здесь.
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