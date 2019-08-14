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9:30, 14 августа 2019 194

В Рязанской области пройдут дни международного бизнеса. Сайт мероприятия

В Рязанской области пройдут дни международного бизнеса. Сайт мероприятия

В четверг, 15 августа, состоится открытие II Делового форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». В период с 15 по 17 августа запланированы такие деловые мероприятия, как пленарная сессия по вопросам развития экспорта в регионах, панельные дискуссии, семинары, тематические мастер-классы по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также выставка рязанских компаний и технологические туры на их производство.

События форума пройдут с участием представителей исполнительных органов власти, российских и зарубежных экспертов, иностранных компаний-байеров и рязанских экспортеров.

Масштабная биржа контактов с участием компаний из 22 зарубежных стран и более 100 предприятий Рязанской области станет основой для развития дальнейшего сотрудничества между участниками и заключения экспортных контрактов.

Дни международного бизнеса в Рязани пройдут в рамках II Международного форума древних городов. Иностранных гостей ждут обзорные экскурсии, гастрономический тур и культурная программа, которую посвятят году Театра в России и объединит в Рязани творческие коллективы из разных городов мира.

Более подробную информацию о II Деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области» можно получить здесь.


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«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

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