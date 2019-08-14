В рязанском минздраве рассказали о состоянии упавшего с десятиметровой высоты рабочего

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В региональном минздраве рассказали о состоянии рабочего, который упал с десятиметровой высоты. 45-летнего мужчину доставили в больницу вечером 13 августа со множественными переломами ног.
В настоящее время пострадавший находится в реанимации, врачи проводят интенсивную терапию.
Напомним,
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПьяный рязанец угнал «Опель» и улетел в кювет
|
cледующая новость →Под Рязанью из-за взорвавшегося газа обрушилась крыша дома
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».