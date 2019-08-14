В Рязани рабочий упал с десятиметровой высоты

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На территории рязанского предприятия, расположенного на улице Островского, рабочий упал с десятиметровой высоты. Трагедия произошла вечером во вторник, 13 августа, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной информации, 45-мужчина упал со строительной конструкции из-за неосторожности. Примерно в 17:00 его доставили в ОКБ с травмами ног и спины.
По факту происшествия проводят проверку.
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