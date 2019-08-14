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Фото: Pixabay.com
В Рязани отремонтируют мост через реку Песоченка. Работы запланировали на 2020 год,
Мост соединяет улицы Старое село и Бугровка. О его ремонте и.о. главы администрации Елену Сорокину попросили пришедшие к ней на прием жители Песочни.
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