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Фото: Pixabay.com
В Петушках продавца поддельной обуви оштрафовали за попытку дать взятку. Об этом
В мае продавец магазина «Смешные цены» пытался дать полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы тот вернул изъятую контрафактную одежду и обувь и завершил проверку по факту их продажи. Злоумышленника задержали, деньги у него изъяли.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291, части 1 статьи 180 УК («Покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере») и приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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