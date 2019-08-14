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14:03, 14 августа 2019 101
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В Петушках продавца поддельной обуви оштрафовали за попытку дать взятку

В Петушках продавца поддельной обуви оштрафовали за попытку дать взятку

Фото: Pixabay.com

В Петушках продавца поддельной обуви оштрафовали за попытку дать взятку. Об этом сообщили во владимирской прокуратуре.

В мае продавец магазина «Смешные цены» пытался дать полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы тот вернул изъятую контрафактную одежду и обувь и завершил проверку по факту их продажи. Злоумышленника задержали, деньги у него изъяли.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291, части 1 статьи 180 УК («Покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере») и приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.


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