В Липецкой области столкнулись два «Фольксваген Пассата», пострадали четыре человека

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В Липецкой области столкнулись два Volkswagen Passat. Пострадали четыре человека,
Авария произошла в среду, 14 августа, в 7:05 на дороге Липецк — Доброе — Чаплыгин. Предварительно, 33-летний водитель Volkswagen Passat пытался обогнать Chevrolet Niva и врезался в ехавший по «встречке» Volkswagen такой же модели.
Травмы получили оба водителя и две женщины-пассажирки. Всех пострадавших госпитализировали.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.