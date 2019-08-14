В Липецке пропала 17-летняя девушка

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В Липецке пропала 17-летняя Елена Азарова. Об этом в среду, 14 августа, сообщили волонтеры ЛООО «
Девушка ушла из дома в поселке Новая Жизнь в понедельник, 12 августа. С тех пор она не выходила на связь.
Приметы: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, длинные светло-русые волосы, глаза серые.
Быта одета в красную клетчатую рубашку, черные лосины и джинсовую куртку.
Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам:
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.