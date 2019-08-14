В Калуге мигрант украл из съемной квартиры стиральную машину и вилки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Калуге мигрант украл из съемной квартиры стиральную машину, кастрюли, сковородки, кружки и вилки. Об этом
Горожанин сдал квартиру гражданину ближнего зарубежья и его подруге, не заключив с ними договор. Через месяц он пришел за платой, но не нашел квартирантов и части своих вещей. Оперативники выяснили, что 22-летний иностранец поссорился с девушкой, та переехала.
«Последовать ее примеру решил и молодой человек. Вот только покидая чужую квартиру, квартирант решил прихватить чужое имущество, которое в дальнейшем продал своему знакомому», — рассказали в полиции.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Он возместил ущерб в размере 15 тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани рабочий упал с десятиметровой высоты
|
cледующая новость →Детсад в Кальном должен открыться к 1 сентября — Любимов
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?