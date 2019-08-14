RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калуге двоих «закладчиков» поймали с мефедроном. Об этом
Как выяснили полицейские, 25-летние безработные горожане сделали пять «закладок» с наркотиками общей массой около двух с половиной граммов.
На злоумышленников завели уголовные дела по части 3 статьи 228.1 УК («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков»). Оперативники выясняют, причастны ли мужчины к другим преступлениям.
Фото калужского УМВД
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДетсад в Кальном должен открыться к 1 сентября — Любимов
|
cледующая новость →Туляк пойдет под суд за гибель собутыльника
Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.