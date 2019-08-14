В Госдуме предложили запретить ездить на старых машинах

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Фото: Pixabay.com
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить ездить на старых машинах. Инициативу направили в Минтранс и Минпромторг, пишет «
Газета не уточняет, идет ли речь о частных или коммерческих машинах. Также не сведений о возможных санкциях.
По данным издания, автопроизводители поддержали предложение.
В Минпромторге, в свою очередь, заявили, что старые машины должны выводиться из эксплуатации с помощью «мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава».
Напомним, С 2020 года нельзя будет перевозить детей в автобусах старше десяти лет.
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