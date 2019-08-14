В четверг в Рязанской области потеплеет до +31 градуса. Прогноз погоды

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В четверг, 15 августа, в Рязанской области потеплеет до +31 градуса. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, с переходом днем на юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +26, +31.
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