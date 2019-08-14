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17:01, 14 августа 2019 217
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В четверг в Горроще отключат холодную воду. Адреса

В четверг в Горроще отключат холодную воду. Адреса

В четверг, 15 августа, в Горроще отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Ленинского Комсомола, дома 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105-а, 104, 106;
  • улица 14-я Линия (от улица Осипенко до улица Строителей);
  • улица 11-я Линия;
  • улица 12-я Линия;
  • улица Стройкова, дома 88, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41, 89, 89 корпус 1;
  • улица Островского, дома 99, 99 корпус 1, 97, 97 корпус 1, 95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 93, 91, 44 корпус 2 (детсад №80);
  • улица Островского (от улица Осипенко до улица Ленинского Комсомола).

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