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Фото: Pixabay.com
Туляк пойдет под суд за гибель собутыльника. Об этом
В ночь на 27 мая мужчины пили спиртное в одной из квартир дома №11 на улице Суворова в городе Узловая. Они поссорились, и обвиняемый несколько ударил приятеля руками по голове. Тот ушел в соседнюю комнату, где умер.
46-летнего мужчину арестовали. Дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») в отношении него передали в суд.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.