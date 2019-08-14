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Тульские спасатели спустили с гор в Бурятии 75-летнего туриста. Об этом
Во вторник, 13 августа, в районе ущелья Архабон на берегу реки Ока (Окинский район республики) нашли 75-летнего мужчину, который не мог ходить из-за обострившейся болезни. Он поднялся в горы в составе незарегистрированной туристской группы.
В это время в Тулуне Иркутской области находилась группа тульских спасателей, прилетевшая для ликвидации последствий наводнения. Они направились к мужчине на Ми-8. На носилках пенсионера погрузили в вертолет, где ему оказали первую помощь.
Пострадавшего доставили в Иркутск и передали сотрудникам медслужбы аэропорта. Те доставили мужчину в больницу.
Фото с сайта тульского ГУ МЧС
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