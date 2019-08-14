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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Тамбовчанка укусила полицейского за колено. Об этом
Вечером 22 июня горожанка пила алкоголь на одной из улиц. Она поссорилась в мужчиной, который сделал ей замечание. На место приехал участковый. Злоумышленница несколько раз ударила его рукой по голове и укусила за колено.
На 28-летнюю женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).
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