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15:48, 14 августа 2019 253
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Спасатели разрезали «Жигули», чтобы достать рязанца после аварии. Видео

Спасатели разрезали «Жигули», чтобы достать рязанца после аварии. Видео

Спасатели разрезали «Жигули», чтобы достать рязанца после аварии. Видео опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального УМВД RZN.info рассказали, что авария произошла во вторник, 13 августа, на улице Промышленной.

По предварительным данным, 27-летний рязанец без «прав» не справился с управлением и столкнулся с двигающимся во встречном направлении самосвалом «МАЗ».

В результате аварии водителя легковушки доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.


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