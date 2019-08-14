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Спасатели разрезали «Жигули», чтобы достать рязанца после аварии. Видео опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе регионального УМВД RZN.info рассказали, что авария произошла во вторник, 13 августа, на улице Промышленной.
По предварительным данным, 27-летний рязанец без «прав» не справился с управлением и столкнулся с двигающимся во встречном направлении самосвалом «МАЗ».
В результате аварии водителя легковушки доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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