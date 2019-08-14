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11:39, 14 августа 2019 395

«Сервис Лидер» предложил рязанцам акцию на промывку кондиционера

«Сервис Лидер» предложил рязанцам акцию на промывку кондиционера

Сервисный центр «Сервис Лидер» предложил рязанцам промывку системы кондиционирования по цене от 9 000 рублей.

Отмечается, что работы профессиональные мастера выполняют с использованием передовых технологий и современного итальянского оборудования.

«Пpoмывкa cиcтeмы кoндициoнepa aвтoмoбиля являeтcя oчeнь нeпpocтoй oпepaциeй. Ee cлoжнocть зaключaeтcя в тoм, чтo c этoй цeлью иcпoльзуeтcя cпeциaльнoe oбopудoвaниe, бeз кoтopoгo выпoлнить paбoты пpocтo нe вoзмoжнo. Kpoмe этoгo, тpeбуeтcя иcпoльзoвaниe cпeциaльныx пpoмывoчныx cpeдcтв», — подчеркнули специалисты.

Получить более подробную информацию можно у специалистов сервисного центра по телефону +7 (4912) 502-550.

Адрес «Сервис Лидер»: Московское шоссе, 65 В, работает ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед.


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23 часа назад
«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

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