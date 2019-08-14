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13:23, 14 августа 2019 344

«Сбербанк» провел бизнес-завтраки с рязанскими агентствами недвижимости

«Сбербанк» провел бизнес-завтраки с рязанскими агентствами недвижимости

В начале августа в рязанском отделении «Сбербанка» прошли бизнес-завтраки с крупнейшими агентствами недвижимости Рязани. Ключевой темой обсуждения стало снижение ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам банка.

«Сейчас ставки банка находятся, пожалуй, на историческом минимуме. Так, молодая семья может получить кредит по ставке всего 9,1% годовых», — рассказали в пресс-службе банка.

Участники завтраков отметили доступность ипотеки, тенденции развития регионального рынка жилья и влияние на него изменений законодательства, регламентирующего многоэтажное строительство.

«Такой формат общения выбрали не случайно. В непринужденной обстановке мы обсудили темы использования сервисов, которые предоставляет „Сбербанк“ на жилищном рынке. Бесплатное размещение объявлений о продаже жилья на сайте Domclick, подача заявок на ипотеку с возможностью подбора ипотечной программы, услуга „Анализ цены“ — вот лишь некоторые из них», — подчеркнул Олег Сычев, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения ПАО «Сбербанк».


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