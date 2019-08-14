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18:12, 14 августа 2019 256
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Рязанское отделение «Единой России» подвело итоги работы за первое полугодие 2019 года

Рязанское отделение «Единой России» подвело итоги работы за первое полугодие 2019 года

Рязанское отделение «Единой России» подвело итоги работы за первое полугодие 2019 года.

В среду, 14 августа, прошло расширенное заседание президиума регионального политического совета партии с участием губернатора Николая Любимова и секретаря регионального отделения Аркадия Фомина.

Партийцы подвели итоги работы по 15 партийным проектам, которые реализуются в регионе. Многие из них направлены на развитие физической культуры и спорта, поддержку детей, семьи, создание комфортной городской среды, благоустройство общественных территорий, обновление учреждений культуры и поддержку народных театров и прочее.

Любимов подчеркнул, что у партии много значимых проектов, которые направлены на повышение качества жизни населения.

Он отметил активную работу региональных координаторов проекта, депутатов, общественного совета и помощи депутатов Госдумы РФ Андрея Макарова, Елены Митиной и Андрея Красова.

«Контроль и регулярные выезды на объекты строительства и благоустройства позволяет оперативно обнаруживать проблему и принимать меры по их решению. Депутатский и общественный контроль доказал свою эффективность, эту работу обязательно нужно продолжать и усиливать», — заявил глава региона.

Также партийцы отдельно остановились на проблемах при реализации нацпроектов.

В частности, нарушение сроков ремонтов детсадов, спортазов, коснулись проблемы медицинского обслуживания в микрорайоне Канищево.

В беседе с журналистами Аркадий Фомин отметил, что выявленные проблемы намерены решить с помощью исполнительных органов и изменения федерального законодательства.

«Сегодня мы единственная партия, которая на деле включилась в реализацию национальных проектов на территории Рязанской области. Я уверен, что актив партии и наши депутаты не подведут и мы активно поучаствуем в этой работе. „Единая Россия“ всегда была есть и будет партией реальных дел. В своей работе мы ориентируемся на задачи, которые стоят перед людьми, страной. Очень часто наши партийные проекты получают федеральное и региональное финансирование и становятся национальными проектами», — заключил Фомин.


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