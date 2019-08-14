Рязанское отделение «Единой России» подвело итоги работы за первое полугодие 2019 года.

В среду, 14 августа, прошло расширенное заседание президиума регионального политического совета партии с участием губернатора Николая Любимова и секретаря регионального отделения Аркадия Фомина.

Партийцы подвели итоги работы по 15 партийным проектам, которые реализуются в регионе. Многие из них направлены на развитие физической культуры и спорта, поддержку детей, семьи, создание комфортной городской среды, благоустройство общественных территорий, обновление учреждений культуры и поддержку народных театров и прочее.

Любимов подчеркнул, что у партии много значимых проектов, которые направлены на повышение качества жизни населения.

Он отметил активную работу региональных координаторов проекта, депутатов, общественного совета и помощи депутатов Госдумы РФ Андрея Макарова, Елены Митиной и Андрея Красова.

«Контроль и регулярные выезды на объекты строительства и благоустройства позволяет оперативно обнаруживать проблему и принимать меры по их решению. Депутатский и общественный контроль доказал свою эффективность, эту работу обязательно нужно продолжать и усиливать», — заявил глава региона.

Также партийцы отдельно остановились на проблемах при реализации нацпроектов.

В частности, нарушение сроков ремонтов детсадов, спортазов, коснулись проблемы медицинского обслуживания в микрорайоне Канищево.

В беседе с журналистами Аркадий Фомин отметил, что выявленные проблемы намерены решить с помощью исполнительных органов и изменения федерального законодательства.

«Сегодня мы единственная партия, которая на деле включилась в реализацию национальных проектов на территории Рязанской области. Я уверен, что актив партии и наши депутаты не подведут и мы активно поучаствуем в этой работе. „Единая Россия“ всегда была есть и будет партией реальных дел. В своей работе мы ориентируемся на задачи, которые стоят перед людьми, страной. Очень часто наши партийные проекты получают федеральное и региональное финансирование и становятся национальными проектами», — заключил Фомин.