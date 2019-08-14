Рязанский музей имени Солженицына представят во Франции и Бельгии

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанский музейный центр имени Александра Солженицына представят во Франции и Бельгии. Об этом сообщила замминистра культуры России Алла Манилова на официальном открытии учреждения в среду, 14 августа.
Она рассказала, что музей планируется представить в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны», который пройдет в следующем году в Париже и Брюсселе.
«Мы обязательно представим музей. А также посмотрим, в какие еще международные проекты Министерства культуры целесообразно интегрировать эту тему для того, чтобы стимулировать интерес на Западе и стимулировать въездной культурный туризм», — заявила замминистра.
Также, по словам Маниловой, министр культуры России Владимир Мединский поддержал идею продвижения рязанского музейного центра в стране. В числе первых направлений развития — включение в 2020 году Рязани в национальную программу детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия».
«Все регионы хотят представить свой культурно-исторический потенциал. Мы очень точечно к этому относимся: речь идет о том, чтобы приехали дети из 85 субъектов страны. Эта программа дает потрясающий эффект по силе эмоционального и просветительского результата, потому что ребята возвращаются абсолютно иными после того, как они ездят по стране и глубоко осваивают материал в музеях», — отметила Алла Манилова.
В числе направлений развития музейного центра имени Солженицына замминистра выделила идею передвижных выставок.
«Сделаем музейную программу с передвижными стационарными выставками на 2020-2022 годы, — отметила Манилова. — Мы очень грамотно распишем эту программу с тем, чтобы обеспечить наивысшую выставочную активность музею Солженицына. Это нужно не столько самому музею, это нужно стране».
Напомним, 14 августа состоялось официальное
© RZN.info
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