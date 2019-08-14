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Рязанку осудили за организацию наркопритона в квартире. Об этом сообщил
Установлено, что с января по март 2019 года женщина предоставляла квартиру на улице Песоченской для совместного потребления наркотиков. Стражи порядка изъяли крупную партию запрещенных веществ.
Подсудимая вину признала полностью. Ей назначили наказание в виде лишения свободы.
Приговор не вступил в силу.
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