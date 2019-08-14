Рязанка пойдет под суд за торговлю спиртным в квартире

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В Рязани 59-летняя женщина пойдет под суд за незаконную продажу алкоголя в своей квартире на Московском шоссе. Об этом сообщила
Известно, что рязанку уже привлекали к административной ответственности после жалоб соседей. Однако женщина продолжила незаконный бизнес.
На этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ.
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