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11:26, 14 августа 2019 98
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Рязанка пойдет под суд за торговлю спиртным в квартире

Рязанка пойдет под суд за торговлю спиртным в квартире

В Рязани 59-летняя женщина пойдет под суд за незаконную продажу алкоголя в своей квартире на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что рязанку уже привлекали к административной ответственности после жалоб соседей. Однако женщина продолжила незаконный бизнес.

На этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ.


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