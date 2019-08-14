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Пожар на свалке в Турлатове удалось потушить. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Возгорание в районе Ряжсксого шоссе удалось ликвидировать в 23:00 вторника, 13 августа. Отметим, в ночь на 14 августа в Рязани прошел дождь.
Напомним, свалка около «Химволокна»
Ранее сообщалось, что воздухе около свалки вредных веществ
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