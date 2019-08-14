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11:35, 14 августа 2019 113
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Пожар на свалке в Турлатове удалось потушить

Пожар на свалке в Турлатове удалось потушить

Пожар на свалке в Турлатове удалось потушить. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание в районе Ряжсксого шоссе удалось ликвидировать в 23:00 вторника, 13 августа. Отметим, в ночь на 14 августа в Рязани прошел дождь.

Напомним, свалка около «Химволокна» загорелась в 20:25 12 августа. Из-за пожара по областному центру распространился запах гари. Пожар удалось локализовать, однако свалка продолжала тлеть в течение суток.

Ранее сообщалось, что воздухе около свалки вредных веществ не обнаружили.


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